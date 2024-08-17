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Соболенко — Самсонова: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала WTA-1000 в Цинциннати

Соболенко — Самсонова: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала WTA-1000 в Цинциннати
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Сегодня, 17 августа, на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США) пройдёт четвертьфинальный матч, где встретятся третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и 17-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова. Встреча запланирована на 20:00 мск.

Цинциннати (ж). 1/4 финала
17 августа 2024, суббота. 20:00 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт личных встреч 2-1 в пользу Людмилы Самсоновой. Она обыграла Соболенко во втором круге в Гвадалахаре в 2022 году со счётом 6:4, 3:6, 6:2 и в третьем круге в Монреале со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 6:3. Соболенко обыграла Самсонову во втором круге турнира в Аделаиде в 2023 году со счётом 7:6 (10:8). 7:6 (7:3).

Соревнования в Цинциннати c призовым фондом $ 3 211 715 проходят с 13 по 19 августа. Действующей победительницей турнира является американская теннисистка Кори Гауфф, которая в прошлогоднем финале обыграла Каролину Мухову из Чехии со счётом 6:3, 6:4.

Календарь турнира в Цинциннати
Сетка турнира в Цинциннати
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