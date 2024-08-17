«Рада, как сыграла на подаче». Людмила Самсонова — о победе над Аванесян в Цинциннати

17-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова прокомментировала победу над выступающей за Армению экс-россиянкой Элиной Аванесян (4:6, 6:0, 6:3) в третьем круге турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

«Нелегко было играть, потому что мы вышли на корт без разминки, обе. Не чувствовала хорошо мяч, ещё со струнами на ракетке что-то случилось. В общем, начало трудное было. Потом я себе сказала: «О’кей, что получится, то получится, просто играй до конца. Во второй партии всё стало получаться, с первого гейма. С Элиной нужно большое терпение. Я знала, что только так можно выиграть сегодня (смеётся). Я знала, что она мне будет играть много мячей в корт, и вытерпела. Я рада, как сегодня сыграла на подаче, она мне очень помогла в третьем сете», — — сказала россиянка в эфире YouTube-канала «Больше!».

В матче с Аванесян Самсонова выполнила два эйса. Процент попадания первой подачи составил 56%. Процент очков, выигранных на подаче, — 62.

В четвертьфинале турнира в США Людмила Самсонова сыграет с третьей ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.