Муте — о поведении Алькараса: а когда я так делаю, у меня «проблемы с психикой»

Французский теннисист Корентен Муте отреагировал на поведение третьей ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса в матче с 46-й ракеткой мира французским теннисистом Гаэлем Монфисом во втором круге турнира категории «Мастерс» в Цинциннати (США).

«А когда я так делаю, то у меня «проблемы с психикой».

Я, конечно, не осуждаю Карлоса. Он уже легенда и ведёт себя потрясающе. Я смеюсь над тем, что реакция комментатора на один и тот же жест может быть разной», — написал Муте в социальных сетях.

Во время третьего сета Алькарас вышел из себя после проигранного гейма при счёте 1:2 и трижды ударил ракетку о корт, в результате чего она сломалась.

Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа, призовой фонд составляет $ 6 795 555. Действующим победителем является серб Новак Джокович, который в финале обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 5:7, 7:6, 7:6.