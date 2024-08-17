Премьер-министр Черногории: Джокович готов оказать нам бесплатную экспертную помощь

Премьер-министр Черногории Милойко Спаич сообщил, что вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович выразил готовность оказать бесплатную экспертную помощь в создании системной поддержки спорта в Черногории.

«Новак готов оказать нам бесплатную экспертную помощь в создании системы поддержки спорта. Путём разработки новых правовых решений мы хотим, наконец, правильно поддержать нашу молодёжь и обеспечить спортсменам оптимальные условия для занятий спортом. Мы встретим Олимпийские игры 2028 года гораздо более подготовленными», — написал Спаич в социальных сетях.

Напомним, на Олимпиаде-2024 Джокович впервые в карьере стал олимпийским чемпионом, в финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса. Таким образом, Новак оформил «Золотой карьерный «Шлем» — выиграл все четыре турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Открытый чемпионат США) и олимпийское золото.