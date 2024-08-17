Павлюченкова — Бадоса: история личных встреч перед матчем 1/4 финала в Цинциннати

В ночь с 17 на 18 августа состоится четвертьфинальный матч на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США), в котором встретятся 28-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и 37-й номер рейтинга WTA Паула Бадоса из Испании. Игра пройдёт 18 августа не ранее 02:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей личных встреч между российской и испанской теннисистками.
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Павлюченкова и Бадоса провели между собой один матч на турнирах уровня WTA, который состоялся в этом году. Во втором круге Australian Open — 2024 испанская теннисистка обыграла россиянку со счётом 6:2, 6:3.
Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 3 211 715. В прошлом году победительницей стала американка Кори Гауфф, которая обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:3, 6:4.
- 17 августа 2024
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