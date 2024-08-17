«Думала, всё уже, мёртвая». Павлюченкова — о матче с Циньвэнь в Цинциннати

28- ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова высказалась о победе в третьем круге турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США) над седьмой ракеткой мира китайской теннисисткой Чжэнь Циньвэнь.

«Вчера, когда проснулась, меня как-будто трактором проехали. Я думала, не смогу вообще играть. Уже всем сказала и потом думаю: «Блин, ну возьми себя в руки, только первый круг прошла». Думала, всё уже, мёртвая. Мне ещё бойфренд даёт такую веру, и я как-то для команды, для него, для всех стараюсь, потому что ещё приятно, что очень много тренировалась, много очень работаю, и надо мной даже уже смеются, говорят: «Ну куда ты, отдохни». Потому что не 15 лет, и почему-то всё никак не кликало, не получалось. Это самое сложное в спорте, когда ты очень хочешь работать, работаешь, а оно никак не получается. Рада, очень хорошо играла. Сначала не могла на приёме никак зацепиться, она очень сильно бьёт и подаёт», — сказала Павлюченкова в интервью на YouTube-канале «Больше!»

В четвертьфинале Павлюченкова сыграет с испанской теннисисткой Паулой Бадосой.