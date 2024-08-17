«Обычно психи начинались уже при 1:1». Павлюченкова высказалась о своём поведении на корте

28-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова высказалась о спокойствии на корте на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США) в матче с седьмой ракеткой мира китайской теннисисткой Чжэн Циньвэнь.

«Во-первых, я стала спокойной на корте. Успокоилась, потому что у меня обычно психи начинались уже при один — один в первом сете. Команда смотрит и потом говорит: «Ну ты вообще, всё нормально у тебя, нет?». А у меня сразу: первую подачу не попала — и всё уже, завелась, сет ушёл. В этом моменте очень прибавила. Она [Циньвэнь] подавала эйсы, я смазала достаточно много приёмов. Вместо того чтобы сходить с ума, пыталась цепляться на своей подаче и знала, верила, что в какой-то момент просто приму хотя бы в корт для начала, а потом потихоньку смогла брейкануть её на 6:5, выиграла сет. Видела, она уже во втором сете завелась, и это мне тоже было на руку», — сказала Павлюченкова на YouTube-канале «Больше!».

В четвертьфинале Анастасия Павлюченкова сыграет с испанской теннисисткой Паулой Бадосой.