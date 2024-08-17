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Анастасия Павлюченкова назвала самую нелюбимую соперницу в туре

Анастасия Павлюченкова назвала самую нелюбимую соперницу в туре
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28-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова назвала датскую теннисистку Каролину Возняцки своей самой нелюбимой соперницей в туре из-за частых поражений.

«У нас просто ещё такое дерби с Каролиной с юниоров. Пошутила родителям, что 30 лет спустя мы опять играем, ну может не очень смешно. Я её вообще никогда не могла обыграть, она была моя самая нелюбимая соперница. Один раз у неё выиграла по юниорам, но это не будем считать, нам было по 14 лет. И один раз здесь, в Цинциннати в 2012 году. Мы играли раз 10. Уже просто знала, что когда против неё играю — всё. Вчера получала удовольствие, психологически было непросто, не понимаю на какой стадии Каролина она вернулась слышу её интервью. Она всё время говорит, что в самой лучшей форме, но и играет она в принципе хорошо. Её нужно обыграть. Вчера у меня это получалось», — сказала Павлюченкова на YouTube-канале «Больше!»

В четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США) Павлюченкова сыграет с испанской теннисисткой Паулой Бадосой.

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