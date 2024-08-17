«Погачар, я иду за тобой». Новак Джокович показал видео с велотренировки

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович выложил пост на своей странице в социальных сетях, в котором показал кадры с велотренировки.

«Погачар, я иду за тобой», — сказал Джокович в видеоролике.

Напомним, на Олимпиаде-2024 37-летний Джокович впервые в карьере стал олимпийским чемпионом, в финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса. Таким образом, сербский теннисист оформил «Золотой карьерный «Шлем» — выиграл все четыре турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Открытый чемпионат США) и олимпийское золото.

25-летний Тадей Погачар является одним из лучших велогонщиков в мире. Словенский спортсмен трижды побеждал в генеральной классификации престижной супермногодневки «Тур де Франс» (2020, 2021 и 2024) и один раз в «Джиро д’Италия» (2024). Также он является бронзовым призёром Олимпийских игр — 2020 в Токио и чемпионата мира 2023 года.