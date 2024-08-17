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«Мне приятно, что он кайфует». Павлюченкова — о поддержке молодого человека

«Мне приятно, что он кайфует». Павлюченкова — о поддержке молодого человека
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28-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала, какое значение для неё имеет поддержка молодого человека в туре.

«Он очень милый, я уж вся покраснела, он знает, что у меня иногда голова бо-бо, я очень эмоциональная. Он это всё знает и верит. Моменты были сложные. Думала, всё, наверное уже как-то мы будем… в эти моменты очень важно, чтобы кто-то тебя всё время толкал, одной очень сложно. Тур очень непростой, жизнь тяжёлая в туре. Не жалуюсь, очень много моментов. Он тоже сейчас со мной ездит, такой: «Вау, как вы это делаете столько лет?» Мне кажется женщинам тяжелее. Мне приятно, что он кайфует. Он всё время сидит улыбается», — сказала Павлюченкова на YouTube-канале «Больше!»

В четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США) Павлюченкова сыграет с испанской теннисисткой Паулой Бадосой.

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