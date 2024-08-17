Тейлор Фритц иронично отреагировал на решение ATP изменить правила

12-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц отреагировал на решение Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) изменить правила после скандальной ситуации в первом круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США), где Фритц встречался с соотечественником Брэндоном Накашимой.

«Боже мой. Если вы отбиваете мяч в аут, то теряете очко… Это прямо новаторское решение (эмодзи — смех до слёз)», — написал Фритц в комментариях к заявлению ATP в социальных сетях.

В одном из розыгрышей поединка Фритца с Накашимой не сработала автоматическая система определения аутов (Hawk-Eye Live), теннисисты продолжили розыгрыш, но судья на вышке его прервал, объявив переигровку. При этом арбитр отметил, что если бы Фритц сам остановил розыгрыш, то очко засчитали бы ему.