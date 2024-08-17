Алькарас опубликовал пост с извинениями перед поклонниками за поведение в матче с Монфисом

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас извинился за своё поведение в матче с 46-й ракеткой мира французским теннисистом Гаэлем Монфисом во втором круге турнира категории «Мастерс» в Цинциннати (США). Встреча завершилась поражением испанца со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 4:6.
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«Прошу прощения за моё вчерашнее поведение, которое было неправильным, и это то, что не следует делать на корте. Я человек, мои нервы были на пределе. Иногда очень сложно контролировать себя, когда в матче такое высокое напряжение. Я буду работать над тем, чтобы это больше не повторилось. Пришло время подумать о Нью-Йорке!» — написал Алькарас на своей странице в социальных сетях.
Во время третьего сета Алькарас вышел из себя после проигранного гейма при счёте 1:2 и трижды ударил ракетку о корт, в результате чего она сломалась.
- 17 августа 2024
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