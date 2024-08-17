Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас опубликовал пост с извинениями перед поклонниками за поведение в матче с Монфисом

Алькарас опубликовал пост с извинениями перед поклонниками за поведение в матче с Монфисом
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас извинился за своё поведение в матче с 46-й ракеткой мира французским теннисистом Гаэлем Монфисом во втором круге турнира категории «Мастерс» в Цинциннати (США). Встреча завершилась поражением испанца со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 4:6.

Цинциннати (м). 2-й круг
16 августа 2024, пятница. 21:00 МСК
Гаэль Монфис
46
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 7 6
6 		6 5 4
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Прошу прощения за моё вчерашнее поведение, которое было неправильным, и это то, что не следует делать на корте. Я человек, мои нервы были на пределе. Иногда очень сложно контролировать себя, когда в матче такое высокое напряжение. Я буду работать над тем, чтобы это больше не повторилось. Пришло время подумать о Нью-Йорке!» — написал Алькарас на своей странице в социальных сетях.

Во время третьего сета Алькарас вышел из себя после проигранного гейма при счёте 1:2 и трижды ударил ракетку о корт, в результате чего она сломалась.

Материалы по теме
Карлос Алькарас назвал поражение от Монфиса худшим матчем в карьере
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android