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«Зашибись». Рублёв — о выходе в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати

«Зашибись». Рублёв — о выходе в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати
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Российский теннисист Андрей Рублёв высказался о победе над представителем США Брэндоном Накашимой в 1/8 финала «Мастерса» в Цинциннати (США) — 7:6, 6:1.

Цинциннати (м). 3-й круг
16 августа 2024, пятница. 19:30 МСК
Брэндон Накашима
49
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		1
7 7 		6
         
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«Нас обоих зажало и мы еле тыркали, но в концовке второго сета он уже сдался, а я начал попадать. Условия были сложными, но я с ними справился, поэтому зашибись. После дождя был безумный ветер. Я сидел, даже не думал о матче. В итоге мне сказали, что он состоится. Сразу пошли на корт. Но как-то играли, справлялись, подача хорошо шла. На тай-брейке получилось перетерпеть», — сказал Рублёв в интервью на YouTube-канале «БОЛЬШЕ!».

В четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати Рублёв встретится с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа, призовой фонд составляет $ 6 795 555. Действующим победителем является серб Новак Джокович, который в финале обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 5:7, 7:6, 7:6.

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