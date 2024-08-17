«Зашибись». Рублёв — о выходе в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати

Российский теннисист Андрей Рублёв высказался о победе над представителем США Брэндоном Накашимой в 1/8 финала «Мастерса» в Цинциннати (США) — 7:6, 6:1.
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«Нас обоих зажало и мы еле тыркали, но в концовке второго сета он уже сдался, а я начал попадать. Условия были сложными, но я с ними справился, поэтому зашибись. После дождя был безумный ветер. Я сидел, даже не думал о матче. В итоге мне сказали, что он состоится. Сразу пошли на корт. Но как-то играли, справлялись, подача хорошо шла. На тай-брейке получилось перетерпеть», — сказал Рублёв в интервью на YouTube-канале «БОЛЬШЕ!».
В четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати Рублёв встретится с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.
Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа, призовой фонд составляет $ 6 795 555. Действующим победителем является серб Новак Джокович, который в финале обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 5:7, 7:6, 7:6.
- 17 августа 2024
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