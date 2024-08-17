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«Таких эмоций я от него ещё не видела». Кузнецова — о поведении Алькараса в Цинциннати

«Таких эмоций я от него ещё не видела». Кузнецова — о поведении Алькараса в Цинциннати
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Бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова высказалась о поведении Карлоса Алькараса в матче с 46-й ракеткой мира Гаэлем Монфисом во втором круге турнира категории «Мастерс» в Цинциннати (США). Встреча завершилась поражением испанца со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 4:6.

Цинциннати (м). 2-й круг
16 августа 2024, пятница. 21:00 МСК
Гаэль Монфис
46
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 7 6
6 		6 5 4
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Очень важная победа для Монфиса, как давно он не побеждал топовых игроков! Видно было, что в подаче на матч его зажало, была двойная, спрашивал у тренера подсказку, куда подать. Но со всем справился, молодчина! Карлос же сегодня был совсем не в своей тарелке. То ли не успел перестроиться на быстрый корт (на него все жалуются в этом году), то ли что-то еще, вряд ли мы узнаем. График у ребят с Олимпиадой очень тяжелый. Сначала переход с харда на грунт, потом трава-грунт-хард. Желаю Карлосу восстановиться к US Open. Но таких эмоций я от него ещё не видела…» — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

Во время третьего сета Алькарас вышел из себя после проигранного гейма при счёте 1:2 и трижды ударил ракетку о корт, в результате чего она сломалась.

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