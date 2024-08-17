Андре Агасси собрал идеального теннисиста, не упомянув Рафаэля Надаля

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Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американский теннисист Андре Агасси собрал идеального теннисиста за всю историю данного вида спорта.

Идеальный теннисист по мнению Андре Агасси:

Подача — Джон Иснер;

Форхенд — Роджер Федеррер;

Бэкхенд — Андре Агасси;

Ловкость и скорость — Карлос Алькарас;

Менталитет — Новак Джокович.

Отметим, американец не выделил 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» испанского теннисиста Рафаэля Надаля.

Агасси выступит в выставочных матчей в преддверии US Open. 21 августа американский теннисист в паре с испанцем Карлосом Алькарасом сыграют против Новака Джоковича и Джона Макинроя. Также пройдёт микст – Хуан Мартин дель Потро и Габриэла Сабатини против Винус Уильямс и Энди Роддика.