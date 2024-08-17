Андре Агасси собрал идеального теннисиста, не упомянув Рафаэля Надаля

Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американский теннисист Андре Агасси собрал идеального теннисиста за всю историю данного вида спорта.
Идеальный теннисист по мнению Андре Агасси:
Подача — Джон Иснер;
Форхенд — Роджер Федеррер;
Бэкхенд — Андре Агасси;
Ловкость и скорость — Карлос Алькарас;
Менталитет — Новак Джокович.
Отметим, американец не выделил 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» испанского теннисиста Рафаэля Надаля.
Агасси выступит в выставочных матчей в преддверии US Open. 21 августа американский теннисист в паре с испанцем Карлосом Алькарасом сыграют против Новака Джоковича и Джона Макинроя. Также пройдёт микст – Хуан Мартин дель Потро и Габриэла Сабатини против Винус Уильямс и Энди Роддика.