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Ига Свёнтек — Мирра Андреева: полька сравняла счёт в 1/4 финала в Цинциннати

Ига Свёнтек — Мирра Андреева: полька сравняла счёт в 1/4 финала в Цинциннати
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Сегодня, 17 августа, на турнире категории WTA-1000 проходят матчи 1/4 финала в женском одиночном разряде. Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек играет с 24-й ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой. Второй сет остался за полькой со счётом 6:3. «Чемпионат» проводит текстовую-онлайн трансляцию поединка.

Цинциннати (ж). 1/4 финала
17 августа 2024, суббота. 18:10 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
4 		6
6 		3
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Это первая встреча Свёнтек и Андреевой. В третьем круге Ига Свёнтек обыграла украинскую теннисистку Марту Костюк со счётом 6:2, 6:2. Мирра Андреева на этом же этапе обыграла итальянскую теннисистку Ясмин Паолини со счётом 3:6, 6:3, 6:2.

Соревнования в Цинциннати c призовым фондом $ 3 211 715 проходят с 13 по 19 августа. Действующей победительницей турнира является американская теннисистка Кори Гауфф, которая в прошлогоднем финале обыграла Каролину Мухову из Чехии со счётом 6:3, 6:4.

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