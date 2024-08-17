Ига Свёнтек — Мирра Андреева: полька сравняла счёт в 1/4 финала в Цинциннати

Сегодня, 17 августа, на турнире категории WTA-1000 проходят матчи 1/4 финала в женском одиночном разряде. Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек играет с 24-й ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой. Второй сет остался за полькой со счётом 6:3. «Чемпионат» проводит текстовую-онлайн трансляцию поединка.

Это первая встреча Свёнтек и Андреевой. В третьем круге Ига Свёнтек обыграла украинскую теннисистку Марту Костюк со счётом 6:2, 6:2. Мирра Андреева на этом же этапе обыграла итальянскую теннисистку Ясмин Паолини со счётом 3:6, 6:3, 6:2.

Соревнования в Цинциннати c призовым фондом $ 3 211 715 проходят с 13 по 19 августа. Действующей победительницей турнира является американская теннисистка Кори Гауфф, которая в прошлогоднем финале обыграла Каролину Мухову из Чехии со счётом 6:3, 6:4.