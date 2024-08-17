Рублёв высказался о второй подряд встрече с Синнером на «Мастерсах» в США и Канаде

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о предстоящем матче с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером в 1/4 финала «Мастерса» в Цинциннати (США).
|1
|2
|3
|
|
«Синнер? Он отличный игрок, хотя я недавно обыграл его. Надеюсь сыграть ещё один хороший матч. Попытаюсь сделать всё возможное, как в Канаде. Я всегда стараюсь чему-то научиться у него, у Карлоса Алькараса, у Медведева, у Зверева и у всех других лучших игроков сегодняшнего дня», — приводит слова Рублёва Super Tennis.
На турнире в Монреале, который состоялся в начале августа, Рублёв оказался сильнее Синнера. Примечательно, что матч проходил на этой же стадии.
Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа, призовой фонд составляет $ 6 795 555. Действующим победителем является серб Новак Джокович.
- 17 августа 2024
-
21:00
-
20:57
-
20:52
-
20:49
-
20:45
-
20:35
-
19:57
-
19:51
-
19:45
-
19:03
-
18:55
-
18:39
-
17:25
-
16:51
-
16:47
-
16:40
-
16:37
-
16:03
-
15:55
-
15:00
-
15:00
-
14:06
-
14:00
-
14:00
-
13:44
-
13:38
-
13:09
-
13:00
-
12:58
-
12:46
-
12:42
-
12:24
-
12:20
-
12:16
-
12:08