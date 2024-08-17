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Рублёв высказался о второй подряд встрече с Синнером на «Мастерсах» в США и Канаде

Рублёв высказался о второй подряд встрече с Синнером на «Мастерсах» в США и Канаде
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о предстоящем матче с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером в 1/4 финала «Мастерса» в Цинциннати (США).

Цинциннати (м). 1/4 финала
17 августа 2024, суббота. 21:05 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«Синнер? Он отличный игрок, хотя я недавно обыграл его. Надеюсь сыграть ещё один хороший матч. Попытаюсь сделать всё возможное, как в Канаде. Я всегда стараюсь чему-то научиться у него, у Карлоса Алькараса, у Медведева, у Зверева и у всех других лучших игроков сегодняшнего дня», — приводит слова Рублёва Super Tennis.

На турнире в Монреале, который состоялся в начале августа, Рублёв оказался сильнее Синнера. Примечательно, что матч проходил на этой же стадии.

Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа, призовой фонд составляет $ 6 795 555. Действующим победителем является серб Новак Джокович.

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