Мирра Андреева проиграла Иге Свёнтек в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Цинциннати

Первая ракетка мира Ига Свёнтек вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В матче 1/4 финала она обыграла 24-ю ракетку мира российскую теннисистку Мирру Андрееву — 4:6, 6:3, 7:5.

Матч продолжался 2 часа 40 минут. В рамках встречи Свёнтек выполнила шесть подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из десяти. На счету Андреевой 12 эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх. 17-летняя россиянка имела брейк-пойнт в последнем гейме встречи.

В полуфинале Свёнтек сыграет с победительницей матча между белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и россиянкой Людмилой Самсоновой. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.