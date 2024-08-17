Мирра Андреева проиграла Иге Свёнтек в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Цинциннати
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Первая ракетка мира Ига Свёнтек вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В матче 1/4 финала она обыграла 24-ю ракетку мира российскую теннисистку Мирру Андрееву — 4:6, 6:3, 7:5.
Цинциннати (ж). 1/4 финала
17 августа 2024, суббота. 18:10 МСК
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 1
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|5
Мирра Андреева
М. Андреева
Матч продолжался 2 часа 40 минут. В рамках встречи Свёнтек выполнила шесть подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из десяти. На счету Андреевой 12 эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх. 17-летняя россиянка имела брейк-пойнт в последнем гейме встречи.
В полуфинале Свёнтек сыграет с победительницей матча между белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и россиянкой Людмилой Самсоновой. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Комментарии
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