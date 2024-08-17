Елена Рыбакина опубликовала фото праздничного ужина с подругами в Нью-Йорке

Четвёртая ракетка мира, представляющая Казахстан, Елена Рыбакина опубликовала фото праздничного ужина с друзьями в Нью-Йорке (США) на своей странице в социальных сетях.

Фото: Соцсети Рыбакиной

Ранее Рыбакина не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). Спортсменка уступила 27-й ракетке мира канадской теннисистке Лейле Фернандес. Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:6, 6:4 в пользу канадки.

Несмотря на поражение, Рыбакина стала второй теннисисткой в 2024 году, количество виннерсов на турнирах категории WTA-1000 которой достигло отметки в 600.

Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 3 211 715. В прошлом году победительницей стала американка Кори Гауфф, которая обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:3, 6:4.