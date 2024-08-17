Соболенко — Самсонова: белоруска выиграла первый сет в 1/4 финала в Цинциннати

Сегодня, 17 августа, на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США) проходит четвертьфинальный матч, где встречаются третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и 17-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова. Первый сет остался за белорусской со счётом 6:3. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
|1
|2
|3
|
|1
|
|0
Счёт личных встреч 2-1 в пользу Людмилы Самсоновой. Она обыграла Соболенко во втором круге в Гвадалахаре в 2022 году со счётом 6:4, 3:6, 6:2 и в третьем круге в Монреале со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 6:3. Соболенко обыграла Самсонову во втором круге турнира в Аделаиде в 2023 году со счётом 7:6 (10:8). 7:6 (7:3).
Соревнования в Цинциннати c призовым фондом $ 3 211 715 проходят с 13 по 19 августа. Действующей победительницей турнира является американская теннисистка Кори Гауфф, которая в прошлогоднем финале обыграла Каролину Мухову из Чехии со счётом 6:3, 6:4.
- 17 августа 2024
-
21:00
-
20:57
-
20:52
-
20:49
-
20:45
-
20:35
-
19:57
-
19:51
-
19:45
-
19:03
-
18:55
-
18:39
-
17:25
-
16:51
-
16:47
-
16:40
-
16:37
-
16:03
-
15:55
-
15:00
-
15:00
-
14:06
-
14:00
-
14:00
-
13:44
-
13:38
-
13:09
-
13:00
-
12:58
-
12:46
-
12:42
-
12:24
-
12:20
-
12:16
-
12:08