Соболенко — Самсонова: белоруска выиграла первый сет в 1/4 финала в Цинциннати

Сегодня, 17 августа, на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США) проходит четвертьфинальный матч, где встречаются третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и 17-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова. Первый сет остался за белорусской со счётом 6:3. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Счёт личных встреч 2-1 в пользу Людмилы Самсоновой. Она обыграла Соболенко во втором круге в Гвадалахаре в 2022 году со счётом 6:4, 3:6, 6:2 и в третьем круге в Монреале со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 6:3. Соболенко обыграла Самсонову во втором круге турнира в Аделаиде в 2023 году со счётом 7:6 (10:8). 7:6 (7:3).

Соревнования в Цинциннати c призовым фондом $ 3 211 715 проходят с 13 по 19 августа. Действующей победительницей турнира является американская теннисистка Кори Гауфф, которая в прошлогоднем финале обыграла Каролину Мухову из Чехии со счётом 6:3, 6:4.