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Свёнтек выиграла 16 из 17 четвертьфиналов «тысячников», уступив лишь Елене Рыбакиной

Свёнтек выиграла 16 из 17 четвертьфиналов «тысячников», уступив лишь Елене Рыбакиной
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Сегодня, 17 августа, первая ракетка мира Ига Свёнтек вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США), обыграв 24-ю ракетку мира российскую теннисистку Мирру Андрееву — 4:6, 6:3, 7:5. Это 16-я победа в 17-и матчах четвертьфиналов турниров категории WTA-1000.

Цинциннати (ж). 1/4 финала
17 августа 2024, суббота. 18:10 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 7
6 		3 5
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Единственное поражение на турнирах категории WTA-1000 представительница Польши потерпела от четвёртой ракетки мира из Казахстана Елены Рыбакиной. В рамках «тысячника» в Риме в 2023 году Свёнтек не смогла доиграть матч с Рыбакиной из-за травмы.

Соревнования в Цинциннати c призовым фондом $ 3 211 715 проходят с 13 по 19 августа. Действующей победительницей турнира является американская теннисистка Кори Гауфф, которая в прошлогоднем финале обыграла Каролину Мухову из Чехии со счётом 6:3, 6:4.

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