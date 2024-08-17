«Мы играем на одном уровне». Свёнтек — о встрече с Миррой Андреевой в Цинциннати

Первая ракетка мира, представляющая Польшу, Ига Свёнтек прокомментировала выход в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В четвертьфинале она обыграла 24-ю ракетку мира российскую теннисистку Мирру Андрееву — 4:6, 6:3, 7:5.

«Она играет и ведёт себя так, будто она старше. Мне показалось, что мы играем на одном уровне. Игра была очень напряжённой. Каждый розыгрыш имел значение в конце встречи. Это было нелегко», — сказала Свёнтек в интервью на корте.

Соревнования в Цинциннати c призовым фондом $ 3 211 715 проходят с 13 по 19 августа. Действующей победительницей турнира является американская теннисистка Кори Гауфф, которая в прошлогоднем финале обыграла Каролину Мухову из Чехии со счётом 6:3, 6:4.