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«Мы играем на одном уровне». Свёнтек — о встрече с Миррой Андреевой в Цинциннати

«Мы играем на одном уровне». Свёнтек — о встрече с Миррой Андреевой в Цинциннати
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Первая ракетка мира, представляющая Польшу, Ига Свёнтек прокомментировала выход в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В четвертьфинале она обыграла 24-ю ракетку мира российскую теннисистку Мирру Андрееву — 4:6, 6:3, 7:5.

Цинциннати (ж). 1/4 финала
17 августа 2024, суббота. 18:10 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 7
6 		3 5
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Она играет и ведёт себя так, будто она старше. Мне показалось, что мы играем на одном уровне. Игра была очень напряжённой. Каждый розыгрыш имел значение в конце встречи. Это было нелегко», — сказала Свёнтек в интервью на корте.

Соревнования в Цинциннати c призовым фондом $ 3 211 715 проходят с 13 по 19 августа. Действующей победительницей турнира является американская теннисистка Кори Гауфф, которая в прошлогоднем финале обыграла Каролину Мухову из Чехии со счётом 6:3, 6:4.

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