Ига Свёнтек в очередной раз пожаловалась на расписание в теннисе
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек выразила недовольство расписанием в теннисе. Напомним, в субботу, 17 августа, она вышла в полуфинал на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США), в 1/4 финала обыграв россиянку Мирру Андрееву.
Цинциннати (ж). 1/4 финала
17 августа 2024, суббота. 18:10 МСК
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|7
|
|3
|5
Мирра Андреева
М. Андреева
«Конечно, это не наше решение, но думаю, что у нас слишком много турниров. Из-за этого теннис становится менее интересным для нас. Мне нравится играть во всех местах, но это действительно утомляет, особенно если играешь на высоком уровне. Я думаю, что так не должно быть, потому что мы заслуживаем немного больше отдыха», — сказала Свёнтек в эфире Sky Sports.
Ранее Свёнтек неоднократно отмечала высокую загруженность и расписание соревнований в теннисном туре.
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