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Ига Свёнтек в очередной раз пожаловалась на расписание в теннисе

Ига Свёнтек в очередной раз пожаловалась на расписание в теннисе
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек выразила недовольство расписанием в теннисе. Напомним, в субботу, 17 августа, она вышла в полуфинал на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США), в 1/4 финала обыграв россиянку Мирру Андрееву.

Цинциннати (ж). 1/4 финала
17 августа 2024, суббота. 18:10 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 7
6 		3 5
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Конечно, это не наше решение, но думаю, что у нас слишком много турниров. Из-за этого теннис становится менее интересным для нас. Мне нравится играть во всех местах, но это действительно утомляет, особенно если играешь на высоком уровне. Я думаю, что так не должно быть, потому что мы заслуживаем немного больше отдыха», — сказала Свёнтек в эфире Sky Sports.

Ранее Свёнтек неоднократно отмечала высокую загруженность и расписание соревнований в теннисном туре.

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