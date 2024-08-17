Ига Свёнтек в очередной раз пожаловалась на расписание в теннисе

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек выразила недовольство расписанием в теннисе. Напомним, в субботу, 17 августа, она вышла в полуфинал на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США), в 1/4 финала обыграв россиянку Мирру Андрееву.

«Конечно, это не наше решение, но думаю, что у нас слишком много турниров. Из-за этого теннис становится менее интересным для нас. Мне нравится играть во всех местах, но это действительно утомляет, особенно если играешь на высоком уровне. Я думаю, что так не должно быть, потому что мы заслуживаем немного больше отдыха», — сказала Свёнтек в эфире Sky Sports.

Ранее Свёнтек неоднократно отмечала высокую загруженность и расписание соревнований в теннисном туре.