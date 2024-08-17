Арина Соболенко в четвёртый раз вышла в полуфинал Цинциннати, это рекорд турнира

Третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в четвёртый раз в карьере вышла в полуфинал на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США). Напомним, в субботу, 17 августа, в матче 1/4 финала она обыграла россиянку Людмилу Самсонову.

Соболенко повторила достижение сербки Елены Янкович, румынки Симоны Халеп и американки Серены Уильямс по количеству полуфиналов в Цинциннати — у всех теннисисток по четыре. Стоит отметить, что этот показатель является рекордом турнира в женском одиночном разряде.

Соревнования в Цинциннати c призовым фондом $ 3 211 715 проходят с 13 по 19 августа. Действующей победительницей турнира является американская теннисистка Кори Гауфф, которая в прошлогоднем финале обыграла Каролину Мухову из Чехии со счётом 6:3, 6:4.