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Арина Соболенко в четвёртый раз вышла в полуфинал Цинциннати, это рекорд турнира

Арина Соболенко в четвёртый раз вышла в полуфинал Цинциннати, это рекорд турнира
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Третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в четвёртый раз в карьере вышла в полуфинал на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США). Напомним, в субботу, 17 августа, в матче 1/4 финала она обыграла россиянку Людмилу Самсонову.

Цинциннати (ж). 1/4 финала
17 августа 2024, суббота. 20:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Соболенко повторила достижение сербки Елены Янкович, румынки Симоны Халеп и американки Серены Уильямс по количеству полуфиналов в Цинциннати — у всех теннисисток по четыре. Стоит отметить, что этот показатель является рекордом турнира в женском одиночном разряде.

Соревнования в Цинциннати c призовым фондом $ 3 211 715 проходят с 13 по 19 августа. Действующей победительницей турнира является американская теннисистка Кори Гауфф, которая в прошлогоднем финале обыграла Каролину Мухову из Чехии со счётом 6:3, 6:4.

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