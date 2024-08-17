«Какие последствия его ожидают? Интересно». Слоан Стивенс — о скандальном судье на вышке

Чемпионка US Open — 2017 американская теннисистка Слоан Стивенс поинтересовалась, какие последствия ожидают судью Грега Аленсфорта после ряда противоречивых решений.

«Серьёзный вопрос: какие последствия ожидают судью на вышке? Это два инцидента на двух турнирах у одного и того же судьи. Будет на испытательном сроке? Не будет годового бонуса? Не сможет отработать следующий турнир «Большого шлема»? Штраф? Мне действительно интересно», — написала Стивенс в социальной сети Х.

Напомним, именно Аленсфорт принял решение дисквалифицировать канадца Дениса Шаповалова с турнира в Вашингтоне около двух недель назад. На турнире серии «Мастерс» в Цинциннати он также допустил ошибки в матчах с участием Тейлора Фритца и Феликса Оже-Альяссима.