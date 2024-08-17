Янник Синнер — Андрей Рублёв: итальянец сравнял счёт в четвертьфинале турнира в Цинциннати

В эти минуты проходит четвертьфинальный матч на турнире категории «Мастерс» в Цинциннати (США), в котором встречаются шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и лидер рейтинга ATP из Италии Янник Синнер. Итальянец одержал победу во втором сете со счётом 7:5 и сравнял счёт в матче. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи между российским и итальянским теннисистами.

Синнер и Рублёв провели между собой восемь матчей на турнирах уровня ATP. Счёт личных встреч — 5:3 в пользу итальянца. Напомним, на прошлой неделе тенисисты встречались в 1/4 финала «Мастерса» в Монреале. игра закончилась со счётом 6:3, 1:6, 6:2 в пользу россиянина.

Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа, призовой фонд составляет $ 6 795 555. Действующим победителем является серб Новак Джокович, который в финале обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 5:7, 7:6, 7:6.