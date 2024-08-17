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Янник Синнер — Андрей Рублёв: итальянец сравнял счёт в четвертьфинале турнира в Цинциннати

Янник Синнер — Андрей Рублёв: итальянец сравнял счёт в четвертьфинале турнира в Цинциннати
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В эти минуты проходит четвертьфинальный матч на турнире категории «Мастерс» в Цинциннати (США), в котором встречаются шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и лидер рейтинга ATP из Италии Янник Синнер. Итальянец одержал победу во втором сете со счётом 7:5 и сравнял счёт в матче. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи между российским и итальянским теннисистами.

Цинциннати (м). 1/4 финала
17 августа 2024, суббота. 21:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
4 		7
6 		5
         
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Синнер и Рублёв провели между собой восемь матчей на турнирах уровня ATP. Счёт личных встреч — 5:3 в пользу итальянца. Напомним, на прошлой неделе тенисисты встречались в 1/4 финала «Мастерса» в Монреале. игра закончилась со счётом 6:3, 1:6, 6:2 в пользу россиянина.

Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа, призовой фонд составляет $ 6 795 555. Действующим победителем является серб Новак Джокович, который в финале обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 5:7, 7:6, 7:6.

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