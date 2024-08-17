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Андрей Рублёв уступил Яннику Синнеру в матче за выход в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати

Андрей Рублёв уступил Яннику Синнеру в матче за выход в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати
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Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв не смог выйти в полуфинал турнира категории «Мастерс» в Цинциннати (США). В матче 1/4 финала он проиграл первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру. Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:5, 6:4 в пользу представителя Италии.

Цинциннати (м). 1/4 финала
17 августа 2024, суббота. 21:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 6
6 		5 4
         
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Продолжительность встречи составила 2 часа 26 минут. За это время Рублёв выполнил четыре эйса и допустил семь двойных ошибок, реализовав пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Синнера девять подач навылет при пяти двойных ошибках. Также итальянец реализовал 6 брейк-пойнтов из 16.

Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа, призовой фонд составляет $ 6 795 555. Действующим победителем является серб Новак Джокович, который в финале обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 5:7, 7:6, 7:6.

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