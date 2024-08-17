Янник Синнер стал первым итальянцем, вышедшим в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати
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Первая ракетка мира Янник Синнер стал первым итальянцем, вышедшим в полуфинал турнира категории «Мастерс» в Цинциннати. Сегодня, 17 августа, в матче 1/4 финала Синнер обыграл шестую ракетку мира россиянина Андрея Рублёва. Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:5, 6:4 в пользу представителя Италии.
Цинциннати (м). 1/4 финала
17 августа 2024, суббота. 21:10 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
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|7
|6
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|5
|4
6
Андрей Рублёв
А. Рублёв
В полуфинале соревнований в Цинциннати Янник Синнер сыграет с победителем пары Александр Зверев (Германия) — Бен Шелтон (США).
Турнир категории «Мастерс» в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа, призовой фонд составляет $ 6 795 555. В мужской сетке не осталось представителей России. Действующим победителем является серб Новак Джокович, который в финале обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 5:7, 7:6, 7:6.
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