Янник Синнер стал первым итальянцем, вышедшим в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати

Первая ракетка мира Янник Синнер стал первым итальянцем, вышедшим в полуфинал турнира категории «Мастерс» в Цинциннати. Сегодня, 17 августа, в матче 1/4 финала Синнер обыграл шестую ракетку мира россиянина Андрея Рублёва. Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:5, 6:4 в пользу представителя Италии.

В полуфинале соревнований в Цинциннати Янник Синнер сыграет с победителем пары Александр Зверев (Германия) — Бен Шелтон (США).

Турнир категории «Мастерс» в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа, призовой фонд составляет $ 6 795 555. В мужской сетке не осталось представителей России. Действующим победителем является серб Новак Джокович, который в финале обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 5:7, 7:6, 7:6.