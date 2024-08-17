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Янник Синнер стал первым итальянцем, вышедшим в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати

Янник Синнер стал первым итальянцем, вышедшим в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати
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Первая ракетка мира Янник Синнер стал первым итальянцем, вышедшим в полуфинал турнира категории «Мастерс» в Цинциннати. Сегодня, 17 августа, в матче 1/4 финала Синнер обыграл шестую ракетку мира россиянина Андрея Рублёва. Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:5, 6:4 в пользу представителя Италии.

Цинциннати (м). 1/4 финала
17 августа 2024, суббота. 21:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 6
6 		5 4
         
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

В полуфинале соревнований в Цинциннати Янник Синнер сыграет с победителем пары Александр Зверев (Германия) — Бен Шелтон (США).

Турнир категории «Мастерс» в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа, призовой фонд составляет $ 6 795 555. В мужской сетке не осталось представителей России. Действующим победителем является серб Новак Джокович, который в финале обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 5:7, 7:6, 7:6.

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