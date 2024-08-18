Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Заслуживаешь зарабатывать гораздо меньше, чем сейчас». Кафельников раскритиковал Свёнтек

«Заслуживаешь зарабатывать гораздо меньше, чем сейчас». Кафельников раскритиковал Свёнтек
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников раскритиковал лидера мирового рейтинга WTA польку Игу Свёнтек за жалобы на расписание турниров.

«Кто-то заставляет тебя играть??? Всё, что ты делаешь, это жалуешься!!! Я скажу тебе, чего ты заслуживаешь! Ты заслуживаешь зарабатывать гораздо меньше, чем сейчас!!! Как тебе это?» — написал Кафельников на своей странице в Х.

Напомним, Свёнтек неоднократно отмечала высокую загруженность в теннисном туре. Она вновь пожаловалась на расписание соревнований после матча 1/4 финала на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США), который выиграла в непростом поединке с 17-летней россиянкой Миррой Андреевой.

Материалы по теме
Ига Свёнтек в очередной раз пожаловалась на расписание в теннисе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android