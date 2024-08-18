«Заслуживаешь зарабатывать гораздо меньше, чем сейчас». Кафельников раскритиковал Свёнтек

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников раскритиковал лидера мирового рейтинга WTA польку Игу Свёнтек за жалобы на расписание турниров.

«Кто-то заставляет тебя играть??? Всё, что ты делаешь, это жалуешься!!! Я скажу тебе, чего ты заслуживаешь! Ты заслуживаешь зарабатывать гораздо меньше, чем сейчас!!! Как тебе это?» — написал Кафельников на своей странице в Х.

Напомним, Свёнтек неоднократно отмечала высокую загруженность в теннисном туре. Она вновь пожаловалась на расписание соревнований после матча 1/4 финала на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США), который выиграла в непростом поединке с 17-летней россиянкой Миррой Андреевой.