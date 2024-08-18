Янник Синнер сравнялся с Алькарасом по победам над игроками из топ-10 в 2024 году

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в лидеры по количеству побед над игроками из топ-10 в 2024 году. В субботу, 17 августа, в матче 1/4 финала на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США) Синнер обыграл шестую ракетку мира россиянина Андрея Рублёва.

По данному показателю он сравнялся с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом. У обоих теннисистов таких побед по восемь. По пять выигранных матчей с представителями топ-10 имеют четыре теннисиста — немец Александр Зверев, россиянин Даниил Медведев, болгарин Григор Димитров и австралиец Алекс де Минор.

В полуфинале соревнований в Цинциннати Янник Синнер сыграет с победителем пары Александр Зверев (Германия, 3) — Бен Шелтон (США, 12).