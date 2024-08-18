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Янник Синнер сравнялся с Алькарасом по победам над игроками из топ-10 в 2024 году

Янник Синнер сравнялся с Алькарасом по победам над игроками из топ-10 в 2024 году
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в лидеры по количеству побед над игроками из топ-10 в 2024 году. В субботу, 17 августа, в матче 1/4 финала на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США) Синнер обыграл шестую ракетку мира россиянина Андрея Рублёва.

Цинциннати (м). 1/4 финала
17 августа 2024, суббота. 21:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 6
6 		5 4
         
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

По данному показателю он сравнялся с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом. У обоих теннисистов таких побед по восемь. По пять выигранных матчей с представителями топ-10 имеют четыре теннисиста — немец Александр Зверев, россиянин Даниил Медведев, болгарин Григор Димитров и австралиец Алекс де Минор.

В полуфинале соревнований в Цинциннати Янник Синнер сыграет с победителем пары Александр Зверев (Германия, 3) — Бен Шелтон (США, 12).

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