Янник Синнер сравнялся с Алькарасом по победам над игроками из топ-10 в 2024 году
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в лидеры по количеству побед над игроками из топ-10 в 2024 году. В субботу, 17 августа, в матче 1/4 финала на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США) Синнер обыграл шестую ракетку мира россиянина Андрея Рублёва.
Цинциннати (м). 1/4 финала
17 августа 2024, суббота. 21:10 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|7
|6
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|5
|4
6
Андрей Рублёв
А. Рублёв
По данному показателю он сравнялся с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом. У обоих теннисистов таких побед по восемь. По пять выигранных матчей с представителями топ-10 имеют четыре теннисиста — немец Александр Зверев, россиянин Даниил Медведев, болгарин Григор Димитров и австралиец Алекс де Минор.
В полуфинале соревнований в Цинциннати Янник Синнер сыграет с победителем пары Александр Зверев (Германия, 3) — Бен Шелтон (США, 12).
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