Синнер оценил победу над Рублёвым в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати

Первая ракетка мира Янник Синнер прокомментировал выход в полуфинал турнира категории «Мастерс» в Цинциннати. В матче 1/4 финала он обыграл шестую ракетку мира россиянина Андрея Рублёва. Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:5, 6:4 в пользу представителя Италии.

«Сегодня потребовалось много внутренних сил. Было очень ветрено, тяжёлые условия. Он очень хорошо начал первый сет, а не показал свой лучший теннис. Но во втором я почувствовал, что у меня появилось много шансов. Я ждал их. Я очень рад, что вышел в полуфинал», — сказал Синнер в интервью на корте.

В полуфинале соревнований в Цинциннати Янник Синнер сыграет с победителем пары Александр Зверев (Германия) — Бен Шелтон (США).

Турнир категории «Мастерс» в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа, призовой фонд составляет $ 6 795 555. Действующим победителем является серб Новак Джокович.