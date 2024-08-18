Мирра Андреева объяснила поражение от Иги Свёнтек в четвертьфинале турнира в Цинциннати

24-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала поражение в четвертьфинале «тысячника» в Цинциннати (США). Андреева со счётом 6:4, 3:6, 5:7 уступила первой ракетке мира Иге Свёнтек.

«Конечно, тяжело, но перед матчем я даже не думала, что смогу такую борьбу навязать. Мне кажется, мы все о ней думаем, что она — суперневероятный игрок. Но я просто вышла и пыталась играть, как я играю, больше идти на риск. Поняла, что на самом деле всё возможно. Было много возможностей, действительно могла выиграть этот матч. На то она и первая ракетка, потому что не даёт соперникам выигрывать такие матчи. Надеюсь, в следующий раз получится получше», — сказала Андреева в интервью на YouTube-канале «БОЛЬШЕ!».

В полуфинале турнира в Цинциннати Свёнтек сыграет с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.