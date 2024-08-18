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Пегула в непростом матче обыграла Фернандес и вышла в 1/2 финала турнира в Цинциннати

Пегула в непростом матче обыграла Фернандес и вышла в 1/2 финала турнира в Цинциннати
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Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла в полуфинал на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В непростом матче 1/4 финала она одолела канадку Лейлу Фернандес (27-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:7 (1:7), 7:6 (7:3). Стоит отметить, что во втором сете Пегула вела 4:0 с двойным брейком, а победить сумела лишь с пятого матчбола.

Цинциннати (ж). 1/4 финала
17 августа 2024, суббота. 21:50 МСК
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		6 1 7 7
5 		7 7 6 3
         
Лейла Фернандес
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес

Встреча продолжалась 3 часа 7 минут. В рамках поединка Пегула выполнила три подачи навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 15. На счету Фернандес пять эйсов, шесть двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 15.

Джессика выиграла восьмой матч подряд. В полуфинале соревнований в Цинциннати Пегула сыграет с победительницей встречи Анастасия Павлюченкова (Россия) — Паула Бадоса (Испания).

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