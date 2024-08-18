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«Минут 20 смотрела в пол». Мирра Андреева — о чувствах после поражения от Свёнтек

«Минут 20 смотрела в пол». Мирра Андреева — о чувствах после поражения от Свёнтек
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24-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что чувствовала после поражения в четвертьфинале «тысячника» в Цинциннати (США). Андреева со счётом 6:4, 3:6, 5:7 уступила первой ракетке мира Иге Свёнтек.

Цинциннати (ж). 1/4 финала
17 августа 2024, суббота. 18:10 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 7
6 		3 5
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«С мамой я ещё не встретилась. Как я уже говорила, после поражений мне нужно остыть. Поэтому я минут 20 сидела в раздевалке, смотрела в пол. Потом пошла помылась, переоделась. Только сейчас встретилась с тренером. Она говорит, что в следующий раз всё будет хорошо», — сказала Андреева в интервью на YouTube-канале «БОЛЬШЕ!»

Отметим, Свёнтек выиграла 16 из 17 четвертьфиналов «тысячников», уступив лишь четвёртой ракетке мира из Казахстана Елене Рыбакиной. Соревнования в Цинциннати c призовым фондом $ 3 211 715 проходят с 13 по 19 августа.

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