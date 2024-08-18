Соболенко прокомментировала победу над Самсоновой на турнире в Цинциннати

Третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над россиянкой Людмилой Самсоновой в четвертьфинале турнира в Цинциннати.

«Хороший матч, особенно против Люды, хорошо подающего игрока. Рада, что смогла давить соперницу на её подаче. Рада такому результату. Думаю, что хорошо адаптировалась под такой ветер во время подач. Рада, что принимала правильные решения при подаче», — сказала Соболенко в интервью на YouTube-канале «БОЛЬШЕ!».

В полуфинале турнира в Цинциннати Арина Соболенко сыграет с первой ракеткой мира полькой Игой Свёнтек. В четвертьфинале польская теннисистка обыграла 17-летнюю россиянку Мирру Андрееву со счётом 4:6, 6:3, 7:5.

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