Роман Сафиуллин стал победителем «челленджера» в Кэри, уступив первый сет финала 1:6

Российский теннисист, 66-я ракетка мира Роман Сафиуллин выиграл турнир категории «челленджер» в Кэри (США). В финальном матче россиянин в трёх сетах обыграл итальянского теннисиста, 113-ю ракетку мира Маттиа Беллуччи со счётом 1:6, 7:5, 7:5.

Спортсмены провели на корте 2 часа 53 минуты. На счету итальянца семь подач навылет, пять двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнта из 12 заработанных. Сафиуллин пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 12 возможных.

Отметим, в полуфинале «челленджера» Сафиуллин в двух сетах, но в упорной борьбе переиграл Давида Гоффена из Бельгии – 7:6 (7:5),7:6 (7:2). Беллуччи, в свою очередь, в полуфинальной встрече также в двух сетах переиграл Габриэля Диалло из Канады – 6:3, 6:3.

Таким образом, для Сафиуллина эта победа стала пятой в карьере на турнирах серии «челленджер».

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