Арина Соболенко повторила достижение Серены Уильямс на турнирах в Цинциннати

Третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала четвёртой теннисисткой в Открытую эру, которая выходила в полуфинал более 3 лет подряд на турнире WTA-1000 в Цинциннати. Напомним, в субботу, 17 августа, в матче 1/4 финала она обыграла россиянку, 17-ю ракетку мира Людмилу Самсонову со счётом 6:3, 6:2.
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Как сообщает Opta, ранее это достижение покорялось Гейл Шеррифф (1969-1971), Серены Уильямс (2013-2015) и Симоны Халеп (2015-2018). Стоит отметить, что этот показатель является рекордом турнира в женском одиночном разряде.
В полуфинале турнира в Цинциннати Арина Соболенко сыграет с первой ракеткой мира полькой Игой Свёнтек. В четвертьфинале польская теннисистка обыграла 17-летнюю россиянку Мирру Андрееву со счётом 4:6, 6:3, 7:5.
Соревнования в Цинциннати c призовым фондом $ 3 211 715 проходят с 13 по 19 августа. Действующей победительницей турнира является американская теннисистка Кори Гауфф, которая в прошлогоднем финале обыграла Каролину Мухову из Чехии со счётом 6:3, 6:4.
Арина Соболенко показала, как проходит её день в отпуске:
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