Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в полуфинал турнира в Цинциннати. В четвертьфинале он обыграл американца Бена Шелтона со счётом 3:6, 7:6 (7:3), 7:5.

Продолжительность встречи составила 2 час 32 минуты. За это время Зверев выполнил десять эйсов, допустил восемь двойных ошибок и реализовал один из восьми брейк-пойнтов. На счету Шелтона 14 подач навылет, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

В следующем круге Зверев встретится с итальянским теннисистом Янником Синнером.

Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 6,7 млн. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, который в финале прошлого года обыграл испанца Карлоса Алькараса.

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