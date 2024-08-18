Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в полуфинал турнира в Цинциннати. В четвертьфинале он обыграл американца Бена Шелтона со счётом 3:6, 7:6 (7:3), 7:5.
|1
|2
|3
|
|7 7
|7
|
|6 3
|5
Продолжительность встречи составила 2 час 32 минуты. За это время Зверев выполнил десять эйсов, допустил восемь двойных ошибок и реализовал один из восьми брейк-пойнтов. На счету Шелтона 14 подач навылет, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
В следующем круге Зверев встретится с итальянским теннисистом Янником Синнером.
Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 6,7 млн. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, который в финале прошлого года обыграл испанца Карлоса Алькараса.
Олимпийские медали России в теннисе
- 18 августа 2024
-
03:35
-
03:22
-
03:05
-
03:05
-
01:53
-
00:56
-
00:52
-
00:45
-
00:28
-
00:25
-
00:12
- 17 августа 2024
-
23:57
-
23:41
-
23:00
-
22:55
-
22:45
-
22:37
-
22:00
-
21:53
-
21:27
-
21:22
-
21:00
-
20:57
-
20:52
-
20:49
-
20:45
-
20:35
-
19:57
-
19:51
-
19:45
-
19:03
-
18:55
-
18:39
-
17:25
-
16:51