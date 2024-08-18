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Александр Зверев вышел в полуфинал турнира в Цинциннати

Александр Зверев вышел в полуфинал турнира в Цинциннати
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Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в полуфинал турнира в Цинциннати. В четвертьфинале он обыграл американца Бена Шелтона со счётом 3:6, 7:6 (7:3), 7:5.

Цинциннати (м). 1/4 финала
18 августа 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		7 7 7
6 		6 3 5
         
Бен Шелтон
14
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

Продолжительность встречи составила 2 час 32 минуты. За это время Зверев выполнил десять эйсов, допустил восемь двойных ошибок и реализовал один из восьми брейк-пойнтов. На счету Шелтона 14 подач навылет, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

В следующем круге Зверев встретится с итальянским теннисистом Янником Синнером.

Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 6,7 млн. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, который в финале прошлого года обыграл испанца Карлоса Алькараса.

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