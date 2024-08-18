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Джокович высказался о скандальном решении судьи во время матча на турнире в Цинциннати

Джокович высказался о скандальном решении судьи во время матча на турнире в Цинциннати
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Сербский теннисист Новак Джокович высказался о скандальном эпизоде в матче между канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом и британцем Джеком Дрэйпером.

Цинциннати (м). 3-й круг
17 августа 2024, суббота. 02:10 МСК
Феликс Оже-Альяссим
19
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		4 4
5 		6 6
         
Джек Дрэйпер
27
Великобритания
Джек Дрэйпер
Д. Дрэйпер

В одном из розыгрышей мяч после удара Дрэйпера сначала ударился на его стороне, после чего перелетел через сетку. Оже-Альяссим вступил в спор с судьёй на вышке, но судья не стал менять своё решение.

«Стыдно, что у нас нет видеоповторов подобных ситуаций на корте. Что ещё более нелепо, так это то, что у нас нет правила, которое позволяло бы судьям на вышке менять первоначальное решение на основе видеоповтора, который происходит за пределами корта! Все, кто смотрит телевизор, видят, что произошло на повторе, но игроки на корте остаются в «неведении», не зная, каков будет результат. У нас есть Hawkeye для линейных решений, мы живём в технологически продвинутом 21 веке! Пожалуйста, уважаемое руководство тура, сделайте так, чтобы эта ерунда больше никогда не повторилась!», — написал Джокович в социальной сети X.

Позже в трансляции показали повтор, на котором было видно, что претензии Оже-Альяссима являлись обоснованными и Дрэйпер совершил удар не по правилам, поэтому очко следовало присудить канадцу.

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