Тиафо на отказе Хуркача вышел в полуфинал турнира в Цинциннати
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Американский теннисист Фрэнсис Тиафо вышел в полуфинал турнира в Цинциннати на отказе польского теннисиста Хуберта Хуркача.
Цинциннати (м). 1/4 финала
18 августа 2024, воскресенье. 02:30 МСК
7
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
0 : 2
Rt
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26
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Поляк отказался от борьбы после поражения в первом сете со счётом 3:6.
17 июля Хуркач перенёс операцию на колене. Из-за этого он пропустил Олимпийские игры в Париже.
В следующем матче Тиафо встретится с победителем пары Джек Дрэйпер (Великобритания) – Хольгер Руне (Дания).
Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 6,7 млн. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, который в финале прошлого года обыграл испанца Карлоса Алькараса.
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