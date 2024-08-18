Тиафо на отказе Хуркача вышел в полуфинал турнира в Цинциннати

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо вышел в полуфинал турнира в Цинциннати на отказе польского теннисиста Хуберта Хуркача.

Поляк отказался от борьбы после поражения в первом сете со счётом 3:6.

17 июля Хуркач перенёс операцию на колене. Из-за этого он пропустил Олимпийские игры в Париже.

В следующем матче Тиафо встретится с победителем пары Джек Дрэйпер (Великобритания) – Хольгер Руне (Дания).

Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 6,7 млн. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, который в финале прошлого года обыграл испанца Карлоса Алькараса.

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