Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тиафо на отказе Хуркача вышел в полуфинал турнира в Цинциннати

Тиафо на отказе Хуркача вышел в полуфинал турнира в Цинциннати
Комментарии

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо вышел в полуфинал турнира в Цинциннати на отказе польского теннисиста Хуберта Хуркача.

Цинциннати (м). 1/4 финала
18 августа 2024, воскресенье. 02:30 МСК
Хуберт Хуркач
7
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
3
6
         
Фрэнсис Тиафо
26
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

Поляк отказался от борьбы после поражения в первом сете со счётом 3:6.

17 июля Хуркач перенёс операцию на колене. Из-за этого он пропустил Олимпийские игры в Париже.
В следующем матче Тиафо встретится с победителем пары Джек Дрэйпер (Великобритания) – Хольгер Руне (Дания).

Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 6,7 млн. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, который в финале прошлого года обыграл испанца Карлоса Алькараса.

Материалы по теме
Дикий скандал в Цинциннати — и снова с тем же судьёй. Видео матчбола разлетелось по Сети
Видео
Дикий скандал в Цинциннати — и снова с тем же судьёй. Видео матчбола разлетелось по Сети
Календарь матча турнира в Цинциннати
Сетка турнира в Цинциннати

Хачанов и Алькарас оттачивают футбольные навыки теннисным мячом

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android