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Фернандес/Путинцева – Шнайдер/Носкова, результат матча 18 августа, счёт 2:0, полуфинал турнира в Цинциннати, США

Диана Шнайдер остановилась в шаге от финала в парном разряде на турнире в Цинциннати
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Российская теннисистка Диана Шнайдер и представительница Чехии Линда Носкова проиграли в матче полуфинала на турнире в Цинциннати (США) в парном женском разряде. Дуэт россиянки и чешки уступил канадке Лейле Фернандес и Юлии Путинцевой, представляющей Казахстан.

Цинциннати — парный разряд (ж). 1/2 финала
18 августа 2024, воскресенье. 02:55 МСК
Лейла Фернандес
Канада
Лейла Фернандес
Юлия Путинцева
Казахстан
Юлия Путинцева
Л. Фернандес Ю. Путинцева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Линда Носкова
Чехия
Линда Носкова
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Л. Носкова Д. Шнайдер

Матч продолжался 1 час 16 минут и завершился поражением россиянки и чешки со счётом 3:6, 4:6. За это время Шнайдер и Носкова сделали две подачи навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из семи заработанных. Соперницы же совершили один эйс, допустили одну двойную ошибку и реализовали 3 брейк-пойнта из 11.

В финале Лейла Фернандес и Юлия Путинцева сыграют с Айшей Мухаммад из США и представительницей Новой Зеландии Эрин Рутлифф.

Напомним, Шнайдер, которая выступала в паре с Миррой Андреевой, является серебряным призёром Олимпиады-2024 в парном разряде.

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