Диана Шнайдер остановилась в шаге от финала в парном разряде на турнире в Цинциннати

Российская теннисистка Диана Шнайдер и представительница Чехии Линда Носкова проиграли в матче полуфинала на турнире в Цинциннати (США) в парном женском разряде. Дуэт россиянки и чешки уступил канадке Лейле Фернандес и Юлии Путинцевой, представляющей Казахстан.
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Матч продолжался 1 час 16 минут и завершился поражением россиянки и чешки со счётом 3:6, 4:6. За это время Шнайдер и Носкова сделали две подачи навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из семи заработанных. Соперницы же совершили один эйс, допустили одну двойную ошибку и реализовали 3 брейк-пойнта из 11.
В финале Лейла Фернандес и Юлия Путинцева сыграют с Айшей Мухаммад из США и представительницей Новой Зеландии Эрин Рутлифф.
Напомним, Шнайдер, которая выступала в паре с Миррой Андреевой, является серебряным призёром Олимпиады-2024 в парном разряде.
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