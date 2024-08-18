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Анастасия Павлюченкова – Паула Бадоса, результат матча 18 августа 2024, счёт 0:2, 1/4 финала турнира WTA-1000 в Цинциннати, США

Павлюченкова уступила Бадосе в 1/4 финала «тысячника» в Цинциннати
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28-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова покинула турнир категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В матче 1/4 финала россиянка уступила 37-й ракетке мира испанке Пауле Бадосе со счётом 3:6, 2:6.

Цинциннати (ж). 1/4 финала
18 августа 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Паула Бадоса
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

Матч продолжался 1 час 5 минут. В рамках встречи россиянка выполнила две подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта. На счету испанки три эйса, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.

В полуфинале турнира Бадоса встретится с шестой ракеткой мира из США Джессикой Пегулой, которая ранее обыграла канадскую теннисистку Лейлу Фернандес.

Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 3 211 715. В прошлом году победительницей стала американка Кори Гауфф, которая обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:3, 6:4.

Календарь турнира WTA-1000 в Цинциннати
Сетка турнира WTA-1000 в Цинциннати
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