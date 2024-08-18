Павлюченкова уступила Бадосе в 1/4 финала «тысячника» в Цинциннати

28-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова покинула турнир категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В матче 1/4 финала россиянка уступила 37-й ракетке мира испанке Пауле Бадосе со счётом 3:6, 2:6.
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Матч продолжался 1 час 5 минут. В рамках встречи россиянка выполнила две подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта. На счету испанки три эйса, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.
В полуфинале турнира Бадоса встретится с шестой ракеткой мира из США Джессикой Пегулой, которая ранее обыграла канадскую теннисистку Лейлу Фернандес.
Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 3 211 715. В прошлом году победительницей стала американка Кори Гауфф, которая обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:3, 6:4.
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