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Все три теннисистки из России проиграли матчи 1/4 финала турнира WTA-1000 в Цинциннати

Определились все участники полуфиналов женского теннисного турнира категории WTA-1000 в американском Цинциннати.

Все три россиянки проиграли четвертьфинальные матчи «тысячника». 28-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова уступила 37-й ракетке мира испанке Пауле Бадосе со счётом 3:6, 2:6. 17-я ракетка Людмила Самсонова проиграла третьей ракетке мира белорусской теннисистке Арине Соболенко (3:6, 2:6). Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, 24-я ракетка мира, 17-летняя Мирра Андреева уступила первой ракетке планеты, польской спортсменке Иге Свёнтек со счётом 6:4, 3:6, 5:7.

Отметим, в ещё одной паре четвертьфиналистов шестая ракетка мира, американка Джессика Пегула была сильнее канадки Лейлы Фернандес (27). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:7 (1:7), 7:6 (7:3).

Таким образом, в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США) вышли Соболенко, Свёнтек, Пегула и Бадоса.

Все пары 1/2 финала WTA-1000 в Цинциннати:

Ига Свёнтек — Арина Соболенко;

Джессика Пегула — Паула Бадоса.

Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 3 211 715. В прошлом году победительницей стала американка Кори Гауфф, которая обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:3, 6:4.

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