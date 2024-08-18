Определились все полуфиналистки «тысячника» в Цинциннати

Определились все участники полуфиналов женского теннисного турнира категории WTA-1000 в американском Цинциннати.
По итогам матчей 1/4 финала турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США) в полуфинал вышли Арина Соболенко (3), Ига Свёнтек (1), Джессика Пегула (6) и Паула Бадоса (37).
Отметим, что Соболенко, Свёнтек и Бадоса на этой стадии обыграли россиянок Людмилу Самсонову (17), Мирру Андрееву (24) и Анастасию Павлюченкову (28) соответственно. В ещё одной паре четвертьфиналистов американка Пегула была сильнее канадки Лейлы Фернандес (27).
Все пары 1/2 финала WTA-1000 в Цинциннати:
- Ига Свёнтек — Арина Соболенко;
- Джессика Пегула — Паула Бадоса.
Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 3 211 715. В прошлом году победительницей стала американка Кори Гауфф, которая обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:3, 6:4.
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