На «Мастерсе» и WTA-1000 в Цинциннати не осталось ни одного российского спортсмена

В ночь с 17 на 18 августа мск 28-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова завершила участие в турнире категории WTA-1000 в американском Цинциннати. В матче 1/4 финала Анастасия уступила 37-й в мировом рейтинге Пауле Бадосе из Испании — 3:6, 2:6.

После поражения Павлюченковой на проводимых параллельно мужском «Мастерсе» и женском «тысячнике» в Цинциннати не осталось ни одного российского спортсмена. Ранее в ночь с 17 на 18 августа мск также на стадии 1/4 финала WTA-1000 в Цинциннати свои матчи проиграли 24-я ракетка мира Мирра Андреева, которая уступила первому номеру мирового рейтинга Иге Свёнтек из Польши (6:4, 3:6, 5:7), и 17-я в рейтинге WTA Людмила Самсонова, проигравшая третьей ракетке мира белорусской теннисистке Арине Соболенко (3:6, 2:6).

В мужском турнире категории «Мастерс» также в четвертьфинале в эту ночь завершил выступление шестой номер мирового рейтинга Андрей Рублёв, который уступил первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру — 6:4, 5:7, 4:6. Кроме того, в полуфинале парного разряда женского турнира проиграла российская теннисистка Диана Шнайдер, выступавшая в паре с Линдой Носковой из Чехии — в матче за выход в финал «тысячника» Шнайдер и Носкова уступили паре Лейлы Фернандес (Канада) и Юлии Путинцевой (Казахстан) со счётом 3:6, 4:6.