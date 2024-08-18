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Джек Дрэйпер — Хольгер Руне, результат матча 18 августа 2024, счет 0:2 (4:6, 2:6), 1/4 финала «Мастерс» в Цинциннати

Хольгер Руне победил Джека Дрэйпера и вышел в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати
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В ночь с 17 на 18 августа мск на мужском теннисном турнире категории «Мастерс» в американском Цинциннати завершился матч 1/4 финала, в котором встретились 16-я ракетка мира датчанин Хольгер Руне (15-й посев на турнире) и 27-й в рейтинге ATP Джек Дрэйпер из Великобритании. Игра завершилась победой Руне в двух партиях — 6:4, 6:2.

Цинциннати (м). 1/4 финала
18 августа 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Джек Дрэйпер
27
Великобритания
Джек Дрэйпер
Д. Дрэйпер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Хольгер Руне
16
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

Продолжительность матча составила один час 16 минут. Датский теннисист один раз подал навылет и допустил три двойные ошибки, реализовав три из трёх брейк-пойнтов. Дрэйпер выполнил три эйса при двух двойных ошибках и не выиграл ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных.

В полуфинале «Мастерса» в Цинциннати Хольгер Руне сыграет с 26-й ракеткой мира Фрэнсисом Тиафо из США.

Календарь "Мастерса" в Цинциннати
Турнирная сетка "Мастерса" в Цинциннати
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