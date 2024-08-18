Хольгер Руне победил Джека Дрэйпера и вышел в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати

В ночь с 17 на 18 августа мск на мужском теннисном турнире категории «Мастерс» в американском Цинциннати завершился матч 1/4 финала, в котором встретились 16-я ракетка мира датчанин Хольгер Руне (15-й посев на турнире) и 27-й в рейтинге ATP Джек Дрэйпер из Великобритании. Игра завершилась победой Руне в двух партиях — 6:4, 6:2.

Продолжительность матча составила один час 16 минут. Датский теннисист один раз подал навылет и допустил три двойные ошибки, реализовав три из трёх брейк-пойнтов. Дрэйпер выполнил три эйса при двух двойных ошибках и не выиграл ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных.

В полуфинале «Мастерса» в Цинциннати Хольгер Руне сыграет с 26-й ракеткой мира Фрэнсисом Тиафо из США.