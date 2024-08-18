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Стали известны все участники полуфинала мужского «Мастерса» в Цинциннати

Стали известны все участники полуфинала мужского «Мастерса» в Цинциннати
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Определились все участники стадии 1/2 финала мужского теннисного турнира категории «Мастерс» в американском Цинциннати.

На этой стадии соревнований сыграют первая ракетка мира и первый сеяный на турнире итальянец Янник Синнер, Александр Зверев из Германии (четвёртый в рейтинге ATP, третий посев на турнире), Хольгер Руне из Дании (16-й в рейтинге ATP, 15-й посев) и Фрэнсис Тиафо из США (26-й в рейтинге ATP).

Все пары 1/2 финала «Мастерса» в Цинциннати:

Янник Синнер — Александр Зверев;

Фрэнсис Тиафо — Хольгер Руне.

Ранее на стадии четвертьфинала завершил своё выступление на «Мастерсе» в Цинциннати шестая ракетка мира и шестой сеяный на турнире российский теннисист Андрей Рублёв, который проиграл в трёх сетах Яннику Синнеру — 6:4, 5:7, 4:6.

Календарь "Мастерса" в Цинциннати
Турнирная сетка "Мастерса" в Цинциннати
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