Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Паула Бадоса стала второй в истории испанкой, вышедшей в полуфинал Цинциннати

Паула Бадоса стала второй в истории испанкой, вышедшей в полуфинал Цинциннати
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая вторая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса стала второй в истории представительницей своей страны в полуфинале на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США). Напомним, в четвертьфинале она уверенно обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову.

Цинциннати (ж). 1/4 финала
18 августа 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Паула Бадоса
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

Первой испанкой в полуфинале соревнований в Цинциннати была двукратная победительница турниров «Большого шлема» Гарбинье Мугуруса. Она доходила до этой стадии дважды — в 2016 и 2017 годах.

В полуфинале турнира Бадоса встретится с шестой ракеткой мира из США Джессикой Пегулой, которая обыграла канадскую теннисистку Лейлу Фернандес.

Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 3 211 715. В прошлом году победительницей стала американка Кори Гауфф, которая обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:3, 6:4.

Сетка турнира в Цинциннати
Календарь турнира в Цинциннати
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android