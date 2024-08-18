Паула Бадоса стала второй в истории испанкой, вышедшей в полуфинал Цинциннати

Бывшая вторая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса стала второй в истории представительницей своей страны в полуфинале на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США). Напомним, в четвертьфинале она уверенно обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову.
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Первой испанкой в полуфинале соревнований в Цинциннати была двукратная победительница турниров «Большого шлема» Гарбинье Мугуруса. Она доходила до этой стадии дважды — в 2016 и 2017 годах.
В полуфинале турнира Бадоса встретится с шестой ракеткой мира из США Джессикой Пегулой, которая обыграла канадскую теннисистку Лейлу Фернандес.
Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 3 211 715. В прошлом году победительницей стала американка Кори Гауфф, которая обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:3, 6:4.
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