Ига Свёнтек — Арина Соболенко: история личных встреч перед полуфиналом в Цинциннати

Сегодня, 18 августа, на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США) пройдёт полуфинальный матч, в котором встретятся первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек и третий номер рейтинга WTA Арина Соболенко из Беларуси. Встреча начнётся не ранее 18:00 мск.
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Свёнтек и Соболенко провели между собой 11 матчей на турнирах уровня WTA. Счёт личных встреч — 8:3 в пользу польской теннисистки. Спортсменки трижды встречались на Итоговых турнирах WTA, где две победы одержала белорусская теннисистка, один матч выиграла Свёнтек. На турнирах «Большого шлема» спортсменки встречались один раз: в полуфинале US Open — 2022 победила польская теннисистка — 3:6, 6:1, 6:4. Ещё две игры теннисистки провели в рамках выставочных турниров, в которых одержали по одной победе.
Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 3 211 715. В прошлом году победительницей стала американка Кори Гауфф, которая обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:3, 6:4.
- 18 августа 2024
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