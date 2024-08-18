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Пегула повторила достижение Свёнтек и Соболенко на турнирах WTA-1000

Пегула повторила достижение Свёнтек и Соболенко на турнирах WTA-1000
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Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла в полуфинал на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США). Напомним, в матче 1/4 финала она обыграла канадку Лейлу Фернандес со счётом 7:5, 6:7 (1:7), 7:6 (7:3).

Цинциннати (ж). 1/4 финала
17 августа 2024, суббота. 21:50 МСК
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		6 1 7 7
5 		7 7 6 3
         
Лейла Фернандес
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес

Выход в полуфинал стал для Пегулы 10-м на турнире категории WTA-1000. С 2020 года больше раз до данной стадии доходили только две теннисистки — полька Ига Свёнтек (17 полуфиналов) и белоруска Арина Соболенко (11).

Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 3 211 715. В прошлом году победительницей стала американка Кори Гауфф, которая обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:3, 6:4. Обе теннисистки уже выбыли из розыгрыша соревнований 2024 года.

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